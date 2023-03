Link kopiert

Die Auslosung der vier Davis-Cup-Gruppen für die Finalturniere stehen fest. Dabei könnte es in Valencia zum Duell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic kommen, wurden Spanien und Serbien neben Tschechien und Südkorea doch in dieselbe Gruppe gelost. Titelverteidiger Kanada trifft in der Gruppe A i