Link kopiert

Liebe Handball-Fans, das 100. HLA-Derby zwischen Hard und Bregenz war eine Bereicherung für die knapp 25-jährige Derbygeschichte. Es war wie so oft ein sehr emotionales Duell, auf der Platte und den Zuschauerrängen, da hat sich niemand was geschenkt – am Ende war es eine gerechte Punkteteilung. Breg