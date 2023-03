Verletzungen sorgen für Veränderungen

Link kopiert

Von Hubert Gigler

Das Gute an Problemfeldern ist, dass immer wieder Neues wachsen muss. Noch vor dem ersten EM-Qualifikationsspiel des österreichischen Nationalteams am kommenden Freitag herrscht im Personalbereich eine enorme Fluktuation. So steht Marko Arnautovic für die Duelle mit Aserbaidschan un