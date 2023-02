Link kopiert

Die Androhung der Einstellung von ORF Sport+ lässt bei der heimischen Funktionärselite die Alarmglocken schrillen. In einem offenen Brief an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat des ORF fordert das Präsidium von Sport Austria die Führung des Senders auf, bis 9. März ein „klares strategisches un