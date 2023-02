Flock in Igls Vierte













Beim Heimweltcup in Innsbruck-Igls hat Janine Flock das Podest verpasst. Die EM-Zweite und WM-Vierte wurde auch in Tirol Vierte, nach dem ersten Lauf war sie noch auf Rang drei. Der Sieg ging an die Niederländerin Kimberley Bos.