Grabher scheitere

Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihre Erstrundenpartie beim Tennis-Hartplatzturnier in Lyon in drei Sätzen verloren. Die 26-Jährige unterlag der US-Amerikanerin Alycia Parks am Dienstag 3:6, 7:5, 4:6. Grabher: „Ich bin sauer, weil mehr drinnen gewesen wäre.“