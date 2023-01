24 Asse jagen in Frankreich nach Gold

Link kopiert

Die Würfel sind gefallen – zumindest vorerst. So gab die Spitze des österreichischen Skiverbandes den vorläufigen Kader für die am 6. Februar startende alpine Ski-WM in Méribel/Courchevel bekannt. Insgesamt werden in Frankreich zwölf Frauen und zwölf Männer in Rot-Weiß-Rot auf Medaillenjagd gehen. M