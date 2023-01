Link kopiert

Mikkel Hansen (Bild) und die dänische Nationalmannschaft stehen im Finale der in Polen und Schweden ausgetragenen Handball-Weltmeisterschaft. In Danzig setzten sich die Dänen mit einem 26:23 (15:10)-Erfolg über Spanien – den Europameister von 2018 und 2020 – durch und könnten am Sonntag (20.30 Uhr)