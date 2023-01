Link kopiert

Vier Medaillen hat Johannes Aigner bei der Paraski-WM in Espot schon, zwei davon in Gold. Noch einmal ganz oben stehen will der Niederösterreicher bei den Sehbehinderten heute im Slalom mit Guide Matteo Fleischmann. Bei den stehenden Herren will der Kärntner Thomas Grochar zum WM-Abschluss die erste