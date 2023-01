Link kopiert

Liebe Leserinnen und Leser, ich sitze gerade in der Lobby des Hotels Kamelya Selin in Side, wo wir untergebracht sind. Hinter mir spielen die Einheimischen Backgammon, ich trinke einen klassischen türkischen Chai Tee. Gerade eben ist unsere zweite Trainingseinheit des Tages zu Ende gegangen – und be