Die Aigner-Festspiele gehen nach den Paralympics in Peking weiter. Beim Riesentorlauf der Paraski-WM in Spanien holte sich Veronika Aigner mit Guide und Schwester Elisabeth ihren ersten WM-Titel. „Ich bin sehr froh, dass wir das am Ende so gut runtergebracht haben. Der erste Lauf war nicht ganz so g