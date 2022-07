Link kopiert

Martin Hinteregger will nach Sehnen- und Meniskusverletzung in zwei bis drei Wochen für Sirnitz auflaufen, dann könnte es in der Kärntner Unterliga Ost richtig zur Sache gehen. Die Freigabe von Frankfurt wurde nun erteilt. „Er will in der Heimat mit den Freunden kicken, auch für mich wird das eine n