Von Günther Böhler

Die VEU Feldkirch entschied gestern Abend vor rund 900 Zuschauern in der Qualification Round B das Duell mit dem EK Zell am See in der Verlängerung mit 2:1 für sich. Um das Saison-Aus abzuwenden braucht man nun in der letzten Runde einen vollen Erfolg in Meran