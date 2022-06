Link kopiert

Aber ihr liebt euch?“, frage ich eine Freundin, die mir gerade zwei Stunden lang – haarklein, aber leidenschaftlich – erzählt hat, was in ihrer Beziehung schiefläuft. Sie zögert, schaut mich an. Dann sagt sie: „Ich bin noch nicht so weit, das auszusprechen. Er hat es auch noch nicht gesagt.“