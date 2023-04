Link kopiert

Im Iran sind erneut Mädchen vergiftet worden: In einer Schule in Tabris im Nordwesten seien 20 Schülerinnen mit Atemnot in ein Krankenhaus gebracht worden, so die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Keines der Mädchen befinde sich in Lebensgefahr. Die Massenvergiftungen begannen zwei Monate nach dem