Ein Mann musste sich wegen eines Überfalls verantworten. Apa/Schneider

Ein 23-Jähriger ist am Mittwoch wegen eines brutalen Überfalls auf eine Frau in ihrem eigenen Haus in der Nähe von Graz zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Angeklagt waren ursprünglich acht Männer, nach diversen Verurteilun