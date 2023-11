Die steigende Zahl von Covid-Erkrankungen hat nun den Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) veranlasst, strengere Maßnahmen in seinen Einrichtungen einzuführen. So gilt in allen WIGEV-Stellen eine Testpflicht für Patienten mit Symptomen, selbst wenn die Symptome nur mild sind. APA/Hans Putz