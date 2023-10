In Hallein sind am Montag kurz vor 3 Uhr acht Kamele aus einem Zirkusgelände ausgerissen. Die Tiere hatten wegen eines Stromausfalls ihren umzäunten Bereich verlassen können und marschierten auf der Landesstraße in Richtung Bahnhof. Sie konnten aber nach kurzer Zeit von ihren Besitzern angehalten u