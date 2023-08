Mann tot unter Heu in Stadel gefunden

Ein 57-Jähriger ist am Sonntag tot unter Heu begraben in einem Stadel im Tiroler Umhausen gefunden worden. Der Mann war während der Heuarbeiten vermisst worden. Die Umstände sind noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelte in alle Richtungen: Ein Unfall sei ebenso wie eine gesundheitliche Ursache od