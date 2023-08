24-jähriger Mann ertrank in See

Ein vermutlich 24-jähriger Mann, dessen genaue Identität noch unklar ist, ist in der Nacht auf Montag beim Schwimmen im Tiroler Wolfsee in Fiss (Bezirk Landeck) ertrunken. Er wollte offenbar mit einer 21-Jährigen den See durchqueren, als er plötzlich in Panik geriet, sagte ein Polizeisprecher. Er v