Festnahmen nach Randale in Saunaklub













Link kopiert

Besucher eines sogenannten Saunaklubs in Wien-Simmering sind Mittwochabend in Streit geraten, der offenbar so zu eskalieren drohte, dass ein für die Sicherheit des Etablissements zuständiger Mitarbeiter die Polizei rief. Weil die Stimmung sich weiter aufheizte, wurde sogar die Sondereinheit Wega hin