Ein 17-Jähriger hat laut Polizei Mittwochmittag in der Wohnung seiner Familie in Wien-Ottakring seinen zwölf Jahre alten Bruder mit einem Messer schwer verletzt. Der Bub wollte dazwischengehen, als der Jugendliche den Vater (36) im Streit mit dem Messer angriff. Das Kind habe Schnitte am Oberkörper