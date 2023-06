Link kopiert

In der Stadt Salzburg ist am Mittwochabend ein 52-Jähriger tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Die Polizei geht nach Vorliegen des Obduktionsergebnisses von einem Fremdverschulden aus, wie eine Polizeisprecherin der APA am Donnerstagnachmittag mitteilte. Hinweise auf den oder die Täter gebe es