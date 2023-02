Link kopiert

In Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) hat ein 37-Jähriger am Dienstagabend seinen um zwei Jahre älteren Nachbarn mit einem Messer attackiert. Der Angegriffene wurde Polizeiangaben zufolge mit Verletzungen in die Klinik Wien-Donaustadt gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr, wurde betont. Der 37-Jä