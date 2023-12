Popstar und „Queen of Christmas“ Mariah Carey (54) dekoriert nach eigenen Angaben gern zu Weihnachten. „Ich mag Popcorn-Girlanden“, sagte sie dem US-Magazin „People“ über Dekorationen am Christbaum. Von Lametta sei sie hingegen nicht wirklich ein Fan. „Aber ich will es anderen Leuten nicht absp