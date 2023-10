Taylor-Swift-Hype an den Kinokassen

Im himmelblauen Kleid und schulterfrei auf dem roten Teppich: Popstar Taylor Swift feierte am Mittwoch in Los Angeles die Premiere ihres Films zur laufende Welttournee „The Eras Tour“. Die 33-jährige Sängerin posierte dabei mit Tänzern und den Filmemachern in einem luxuriösen Einkaufszentrum, das ei