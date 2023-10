Die Kultband U2 hat bei einem Konzert in Las vegas den Opfern des Massakers auf dem israelischen Musikfestival in der Negev-Wüste den Song „Pride (In the Name of Love)“ gewidmet. Sichtlich um Fassung ringend erinnerte Sänger Bono (63) „an diese wunderschönen jungen Leute auf dem Musikfes