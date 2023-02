Am Tisch mit „Rocky“













Link kopiert

Sylvester Stallone (76) will Einblick in sein Familienleben geben. In der geplanten Reality-Serie mit dem Titel „The Family Stallone“ werden neben dem Action-Star (u. a. „Rocky“) seine Frau Jennifer Flavin (54) und die drei Töchter Sophia (26), Sistine (24) und Scarlet (20) mitwirken. D