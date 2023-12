Ein 27-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag im Zuge eines Suchtgiftdeals in Wien-Ottakring mit einem Messer getötet worden. Die Bluttat spielte sich vor einem Lokal am Lerchenfelder Gürtel ab. Dabei wurde dem Mann von einem bisher unbekannten Täter in den Oberkörper gestochen. Die Ehefrau des