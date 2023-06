Link kopiert

Der Mann, der am Donnerstag vergangener Woche auf einem Spielplatz in einem Park am See von Annecy mit einem Messer auf vier Kleinkinder und zwei Erwachsene eingestochen haben soll, ist aus einem Gefängnis in eine psychiatrische Klinik gebracht worden. Zuvor war Abdalmasih H. in der Strafanstalt Ait