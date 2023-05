Link kopiert

Nach zwei tödlichen Schusswaffenangriffen, bei denen vergangene Woche in Serbien insgesamt 17 Personen getötet wurden, wirft die Opposition der Regierung Versagen vor. In Belgrad und anderen Städten wurde deswegen unter dem Motto „Serbien gegen Gewalt“ zu Protesten aufgerufen. Ministerpräsidentin An