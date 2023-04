Fünf Tote nach Schusswechsel in Bank













Bei einer Schießerei in einem Bankgebäude im US-Staat Kentucky sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze, teilte die Polizei in Louisville am Montag mit. Mindestens neun Menschen seien verletzt worden, unter ihnen zwei Polizisten. Zuvor hatte