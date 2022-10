Link kopiert

Im Jahr 1972 entstand auf einem 930 Quadratmeter großen Grundstück auf dem Grazer Ruckerlberg in 100 Tagen ein 140 Quadratmeter großes Haus. In dem „Split-Level-Haus“ sind die Ebenen um eine halbe Geschoßhöhe versetzt. Um Risse in den Wänden zu kaschieren und das Gebäude zusä