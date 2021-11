Link kopiert

Zur Ausstellung „The Landscape City“ bietet das Haus der Architektur in Graz eine Gesprächsreihe an, um über das Verhältnis von „Grün und Architektur“ zu diskutieren. Beim ersten Durchgang am 17. November um 18.30 Uhr zu Gast: Sanne van Manen (MVRDV, Rotterdam)und Lisa Maria Enzenhofer