Link kopiert

Von Harald Schwinger

Dass dieser Hausbau in St. Andrä im Lavanttal eine ziemliche Herausforderung werden würde, war für das Architektenpaar Yvonne und Michael Lammer von Anfang an klar. Was weniger mit dem Haus an sich als vielmehr mit dem Grundstück zu tun hatte, für das sich die beiden zur Errichtu