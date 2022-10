Link kopiert

Der Streik der Eurowings-Piloten geht weiter. Nachdem am Montag in Wien 18 Flüge ausgefallen sind, trifft es heute 14 Flüge. Betroffen seien die Destinationen Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart, so der Flughafen Wien. Der Streik war von Montag bis Mittwoch ausgerufen. Es zeichnet sich vorerst auch ke