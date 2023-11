Eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notzeichen gibt es für einen Jugendlichen aus Frastanz. Er soll am Donnerstagabend bei der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) angerufen haben, weil angeblich in einem Mehrparteienhaus in der Lustenauer Rotkreuzstraße, ein Mann seinem 15-jährigen Sohn mit eine