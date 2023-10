Am Freitag gegen 5.30 Uhr kam es in Lütisburg in der Schweiz zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein 24-Jähriger war mit dem Ausbeinen von Fleischgut beschäftigt, als er mit dem Fleischermesser abrutschte und sich eine Schnittverletzungen in der Bauchgegend zufügte. Er wurde von der Rega ins Spita