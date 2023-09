Schüler wanderten von Alt-Ems in Richtung Stadt. stiplovsek

Als eine Schulklasse am Mittwoch gegen 12 Uhr von der Ruine Alt-Ems in Richtung Schlossplatz in Hohenems wanderte, löste sich bei einer Kehre oberhalb des Wanderweges ein rund 20 Zentimeter großer Stein. Er fiel circa 15 Meter herunter