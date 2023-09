Bewohner wurden durch das Auslösen der Feuermelder wach und konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Die Feuerwehr Altenstadt wurde am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr zu einem Brandereignis gerufen. In einer Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet, war ein Feuer in der Speiseka