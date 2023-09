Kanalarbeiten in der Haldengasse

Am Montag haben die Arbeiten für den letzten Abschnitt der Kanalisation in der Haldengasse begonnen. Im Abschnitt an der Kreuzung der Haldengasse auf Höhe der Hausnummer 11 und der Hinteren Achmühlerstraße werden die Abwasserleitungen saniert. Außerdem werden auch weitere Leitungsträger ihre Leitun