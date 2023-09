Ein 27-jähriger Paragleiter ist am Samstagnachmittag in Schoppernau bei einem Absturz aus rund zehn Metern Höhe verletzt worden. Laut Polizei hatte der Sportler nach dem Start auf dem Diedamskopf eine sogenannte Toplandung versucht. Dabei erfolgt die Landung in unmittelbarer Nähe des Startplatzes.