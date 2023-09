Geldstrafe und bedingte Haftstrafe für Alkolenker, der Unfall mit zwei Verletzten verursachte.

Mit seinem Porsche fuhr der mit 1,3 Promille alkoholisierte Autofahrer nach den gerichtlichen Feststellungen am 24. Dezember 2022 auf der Rheintalautobahn in Dornbirn in Fahrtrichtung Feldkirch auf ei