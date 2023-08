Gasgrill in Haus explodiert













Link kopiert

Zu einem Großeinsatz der Feuerwehren Sulz, Röthis, Zwischenwasser, Rankweil und Götzis kam es am Montagabend gegen 21.30 Uhr in Sulz. Im Wohnzimmer im Keller eines Mehrparteienhauses war ein Gasgrill beziehungsweise eine elektrische Paella-Pfanne explodiert. Das Zimmer wurde dadurch sofort in Vollbr