Link kopiert

Am Mittwochabend beobachtete ein Anwohner im benachbarten Sonthofen, wie zwei Mädchen seinem Kater, der im Hof war, ein Halsband samt Leine angelegt hatten und versuchten, ihn in eine mitgebrachte Tiertransportbox zu locken. Der Mann lief daraufhin in den Hof und fragte die beiden, was sie da machen