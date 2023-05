Link kopiert

Sein Gewissen dürfte einem 25-jährigen Mann keine Ruhe gelassen haben. In der Nacht auf den 2. Mai war er in eine Tankstelle in Kempten eingebrochen und hatte dort Zigaretten und Getränke gestohlen. Am Sonntag, 7. Mai, stellte er sich der Polizeiinspektion Kempten. Als die Beamten daraufhin seine Wo