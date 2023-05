Link kopiert

Als eine Paketzustellerin am Montagmittag Sendungen in Laterns zustellen wollte, bemerkte sie weißen Rauch, der aus dem Motorraum ihres Fahrzeuges kam. Sie hielt es an und begann, die Pakete auszuladen. Bald darauf stand der Motorraum in Vollbrand. Passanten versuchten, den Brand zu löschen, das gel