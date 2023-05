Link kopiert

Ein arbeits- und obdachloser 17-Jähriger soll am Sonntag­nachmittag eine Tankstelle in Feldkirch überfallen haben. Der Verdächtige flüchtete nach dem Raub zu Fuß, wurde dabei aber von Zeugen und einer Polizeipatrouille beobachtet. Wenig später wurde er unweit des Tatorts festgenommen, so die Polizei