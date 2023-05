Jugendlicher griff 14-Jährigen an













Link kopiert

Ein 14-Jähriger und seine 13-jährige Begleitung gingen am Sonntag gegen 18 Uhr in Feldkirch auf dem Haldenweg in Richtung Schrebergärten. Als die beiden bemerkten, dass ihnen eine Gruppe von etwa acht Jugendlichen folgte, flüchtete die 13-Jährige auf Anraten ihres Begleiters. Die Jugendlichen schlos