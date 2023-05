Link kopiert

Ein neuer Fitnessparcours mit 15 Stationen wurde am Samstag in der Marktgemeinde Rankweil eröffnet. Die Anlage folge dem Prinzip des neurozentrierten Trainings und sei österreichweit einzigartig, heißt es in einer Aussendung. Entwickelt wurde der Parcours gemeinsam mit dem Salzburger Sportwissenscha